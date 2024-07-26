Бывший врач Белого дома Джексон назвал ранение Трампа пулевым, а не осколочным

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Ранение кандидата в президенты США Дональда Трампа именно пулевое, а не осколочное. Об этом в социальных сетях написал бывший врач Белого Ронни Джексон, который теперь является членом Палаты представителей американского конгресса. Джексон категорически отвергает предположения директора ФБР Кристофера Рэя о том, что Трампа, возможно, задело не пулей.
«Нет совершенно никаких свидетельств того, что это было чем-то иным, а не пулей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трампа планируют вызвать в ФБР для опроса по делу о покушении на него в качестве потерпевшего.
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его речи перед избирателями в Пенсильвании. Политика ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован.
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Никита Кротов