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Захарова рассказала о важности защиты цифрового суверенитета России

07 апреля 2024, 18:54
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Попытки структур НАТО во главе с США посягать на цифровой суверенитет Российской Федерации полностью провалились. Об этом наглядно свидетельствует реакция мирового сообщества.


Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе своего выступления перед стартом Первой национальной премии «Феникс», проходящей на площадке выставки «Россия» 7 апреля. Она отметила, что специально созданные структуры на Западе занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. Очевидно, что они зашли в тупик, подчеркнула спикер российского МИД.

Она отметила, что о безуспешности недобросовестных действий оппонентов РФ в цифровой среде говорит реакция целого ряда стран и регионов и международных организаций. Захарова также отметила, что многополярность наступает в том числе и в цифровой отрасли.

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#рф
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Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»
Буданов: Крымский мост хорошо защищен, поэтому Киев не может его уничтожить
07 апреля 2024, 18:43

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Крымский мост хорошо защищен. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире телеканала ARD.
Таким образом глава военной разведки ответил на вопрос журналиста о том, почему Крымский мост еще стоит, если Киев считает его своей целью.

Буданов* отметил, что мост защищен хорошо, но Украина работает над этой проблемой.

Прежде украинская сторона неоднократно признавала свою причастность к совершенным террористическим актам на Крымском мосту.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#крымский мост
#киев
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Хуситы атаковали в Красном море суда Британии, Израиля и США
07 апреля 2024, 18:08

Фото: istockphoto/allanswart

Йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.
Об этом в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah рассказал представитель военного командования движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, сначала военно-морские силы атаковали противокорабельными ракетами британское судно Hope Island. Также мишенями хуситов стали два израильских судна, направлявшихся в порты Палестины — Grace F и Gina, принадлежащие компании Mediterranean Shipping Company (MSC).

Кроме того, рассказал Сариа, хуситы атаковали при помощи беспилотников американские военные фрегаты в Красном море. Он уточнил, что все перечисленные удары были нанесены в течение последних 72 часов.

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#военные
#море
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#сша
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Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт
07 апреля 2024, 17:39

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Дональд Трамп в приватной беседе заявил, что способен остановить военные действия между Россией и Украиной. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Бывший хозяин Белого дома уверен, что способен надавить на киевские власти с тем, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс. В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что готов поставить точку в затянувшемся украинском конфликте. Однажды он даже пообещал, в случае избрания на пост президента, остановить военные действия за одни сутки, «поговорив с Путиным и Зеленским».

Высказался экс-президент также и по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи Украине. По его мнению, администрации Вашингтона следует направлять очередные транши Киеву только в долг, в виде кредитов.

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#трамп
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Во Франции фон дер Ляйен обвинили в коррупции
Филиппо: Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным за коррупционную схему
07 апреля 2024, 16:18

Фото: European Parliament

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции.
Он комментировал статью Liberation, где утверждалось, что фон дер Ляйен «поймали с поличным» за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК.

Авторы издания утверждают, что председатель Еврокомиссии создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц специально для назначения на нее своего протеже.

Такие действия фон дер Ляйен рассматриваются как один из случаев продвижения своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии.

Филиппо выразил мнение о коррумпированности Евросоюза и призвал к выходу Франции из него, подчеркнув необходимость правосудия.

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Зеленского назвали строчкой в списке жертв американских выборов
Захарова: Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв системы США
07 апреля 2024, 15:57

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв американских выборов и системы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Зеленскому хочется думать, что он такой единственный, и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», — написала дипломат.
Она также отметила, что Зеленский верит, что США являются союзниками Украины, однако на самом деле таковыми не являются.

Прежде глава Украины возмутился решением конгрессменов США о выделении помощи Киеву, которую он счел недостаточной. Зеленский назвал такой подход «невзрослым».

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Словакия заявила об изменении политики в отношении ЕС и США
Новый президент Словакии Пеллегрини: Страна станет более независимой от ЕС и США
07 апреля 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика сохранит уровень взаимодействия с США и Евросоюзом, при этом в принятии решений станет более независимой.
«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в ЕС и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, чтобы наш голос слышали», — цитирует РИА Новости слова политика.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия должна научиться «смотреть во все стороны».

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Путин с Куренковым вновь обсудили ситуацию с паводком в Оренбуржье
07 апреля 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин повторно обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президенту доложено о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в регионе.

Ситуацию с затоплением региона из-за прорыва дамбы, было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Глава МЧС добавил, что риск паводков существует также в Курганской области.

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#мчс
#дома
#путин
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Хиллари Клинтон резко высказалась по поводу кандидатов на предстоящих выборах
07 апреля 2024, 14:16

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.
В эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ведущий Феллон попросил бывшую первую леди США сказать несколько слов избирателям, которые не хотят отдавать свой голос ни за кандидата от Демократической партии и действующего американского президента Джозефа Байдена, ни за кандидата от республиканцев, бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — заявила Клинтон в ответ.

Она также добавила, что Байден остаётся сострадательным и эффективным, несмотря на весьма почтенный возраст. Трамп же, хотя и моложе, но зато обвиняется в различных преступлениях по многим статьям.

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#трамп
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Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине
07 апреля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/DmyTo

На Украине не исключён военный переворот, целью которого будет свержение отменившего выборы президента Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что устранение Зеленского в результате военного путча вполне возможно, а претендентов на его место предостаточно. Однако за каждым из кандидатов стоит разведка какой-либо из стран НАТО, уверен Гагин. Изначально основным претендентом на пост главы государства считался бывший главком ВСУ Валерий Залужный, напомнил советник. Прежде всего потому, что он имел и до сих пор имеет некий авторитет как среди военных, так и среди гражданских, отметил собеседник агентства.

Что касается самого Зеленского, то Гагин выразил большие сомнения в его легитимности как президента, так как он возглавил Украину под прикрытием штыков военной хунты, которая захватила власть в стране ещё в 2014 году. По мнению советника главы ДНР, Зеленский — второй после Порошенко нелегитимный президент Украины.

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