Захарова рассказала о важности защиты цифрового суверенитета России

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Попытки структур НАТО во главе с США посягать на цифровой суверенитет Российской Федерации полностью провалились. Об этом наглядно свидетельствует реакция мирового сообщества.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе своего выступления перед стартом Первой национальной премии «Феникс», проходящей на площадке выставки «Россия» 7 апреля. Она отметила, что специально созданные структуры на Западе занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. Очевидно, что они зашли в тупик, подчеркнула спикер российского МИД.
Она отметила, что о безуспешности недобросовестных действий оппонентов РФ в цифровой среде говорит реакция целого ряда стран и регионов и международных организаций. Захарова также отметила, что многополярность наступает в том числе и в цифровой отрасли.
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Александр Бойцов