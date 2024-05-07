Захарова рассказала о зеркальном ответе на угрозы Британии

Фото: сайт МИД РФ
Россия имеет право ударить по британским объектам на территории Украины и за её пределами, в случае реализации угроз Великобритании об ударах ВСУ британским оружием по России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее в ходе рабочего визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон «разрешил» Украине ударять по российским объектам поставленным британским оружием.
Захарова заявила, что в таком случае российская сторона вправе зеркально ответить на подобные действия. А также добавила, что заявления министра абсолютно безумны и нелогичны.
Также представитель внешнеполитического ведомства указала на реакцию России на это заявление. В МИД РФ был вызван британский посол Найджела Кейси, которому также были представлены доводы о праве в таком случае на зеркальный ответ от российской стороны.
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Захарова заявила, что в таком случае российская сторона вправе зеркально ответить на подобные действия. А также добавила, что заявления министра абсолютно безумны и нелогичны.
Также представитель внешнеполитического ведомства указала на реакцию России на это заявление. В МИД РФ был вызван британский посол Найджела Кейси, которому также были представлены доводы о праве в таком случае на зеркальный ответ от российской стороны.
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Анастасия Чинкова