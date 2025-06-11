Захарова прокомментировала отказ Украины забирать тела солдат ВСУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Украины не забирать тела своих солдат является подтверждением «неонацистской сути» украинской стороны. В эфире радио Sputnik она отметила, что это поведение свидетельствует о «расчеловеченности» украинского руководства.
Ранее помощник президента России Владимиром Мединским сообщил, что 6 июня Россия начала акцию по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, а также обмену ранеными и тяжело больными военнопленными. Однако, по словам Мединского, украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, несмотря на заранее объявленную дату.
Генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий российскую переговорную группу, также подтвердил, что Украина не вышла на контакт, и поэтому акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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