Захарова прокомментировала отказ Украины забирать тела солдат ВСУ

11 июня 2025, 08:53

Захарова: отказ Киева забирать тела солдат ВСУ говорит о его неонацистской сути

Фото: iStock/Olena_Z

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Украины не забирать тела своих солдат является подтверждением «неонацистской сути» украинской стороны. В эфире радио Sputnik она отметила, что это поведение свидетельствует о «расчеловеченности» украинского руководства.