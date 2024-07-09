Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт

Фото: пресс-служба МИД РФ
Попадание ракеты зенитного реактивного комплекса (ЗРК) NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве подтверждено. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По её словам, факт попадания украинской ракеты в детскую больницу подтвердили свидетели.
По словам дипломата, неподалёку от больницы расположены объекты министерства обороны Украины и украинского военн-промышленного комплекса, например, военный завод «Артём». Захарова подчеркнула, что Киев постоянно использует гражданские объекты, чтобы использовать их для прикрытия, или же переоборудует их для военных нужд.
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«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — заявила спикер российского МИД.
По словам дипломата, неподалёку от больницы расположены объекты министерства обороны Украины и украинского военн-промышленного комплекса, например, военный завод «Артём». Захарова подчеркнула, что Киев постоянно использует гражданские объекты, чтобы использовать их для прикрытия, или же переоборудует их для военных нужд.
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Александр Бойцов