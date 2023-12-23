Захарова: РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Россия не станет участвовать в финансировании навязанной Америкой группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО входит в обязательства каждого государства, являющегося участником Конвенции о запрещении химического оружия.
В исполнительный совет ОЗХО входит 41 участник. Участники избираются на 2 года по принципу ротации.
29 ноября в обновленный исполнительный совет ОЗХО было избрано 21 государство. От восточноевропейской группы туда вошли Литва, Польша и Украина. В совете не оказалось России.
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По её словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО входит в обязательства каждого государства, являющегося участником Конвенции о запрещении химического оружия.
«Вместе с тем РФ совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной 2атрибутивной» группы по расследованию и идентификации, занимающейся незаконной деятельностью в интересах коллективного Запада», —отметила Захарова.В конце ноября РФ не стали переизбирать в исполнительный совет ОЗХО, но Россия намерена вместе с союзниками и далее играть самую активную роль на площадке этой организации.
«Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия», —заявила Мария Захарова.С её слов, РФ покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, при этом останется наблюдателем, чтобы поэтапно отстаивать национальные интересы в отрасли химической промышленности.
В исполнительный совет ОЗХО входит 41 участник. Участники избираются на 2 года по принципу ротации.
29 ноября в обновленный исполнительный совет ОЗХО было избрано 21 государство. От восточноевропейской группы туда вошли Литва, Польша и Украина. В совете не оказалось России.
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Мария Фирсова