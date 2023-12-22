Захарова приняла участие в церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова вручила премию губернатора Подмосковья матери погибшего в ходе СВО подмосковного волонтёра Алексея Бехтера и Денису Андрончику, который помогает бойцам, оправляя гумпомощь. В Донбассе погиб его брат, участник СВО. Награду из рук дипломата также получил 23-летний доброволец Илья Хахриков, который выполняет боевые задачи в зоне СВО.
«Наши бойцы, их матери, жены, сестры, дети доказывают своими поступками, что душа есть. Можно было отчаяться, обидеться на весь мир. А вы посмотрите – они вяжут, собирают, ездят, желают победы и ждут дома. Но всем нам нужно понимать, что будущую жизнь мы должны прожить не только для себя, ради себя и за себя, но и за тех, кто не вернётся», – сказала Захарова.В Подмосковье в 11-й раз вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв наградил лауреатов, а также передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Жюри в этом году выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.
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Лора Луганская