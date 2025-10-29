Захарова: российско-американским контакты сопровождали многочисленные вбросы СМИ

29 октября 2025, 15:29

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовку к российско-американским контактам сопровождали многочисленные вбросы и утечки информации в западных СМИ. Об этом она рассказала на форуме «Диалог о фейках 3.0».