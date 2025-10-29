Захарова: российско-американским контакты сопровождали многочисленные вбросы СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовку к российско-американским контактам сопровождали многочисленные вбросы и утечки информации в западных СМИ. Об этом она рассказала на форуме «Диалог о фейках 3.0».
По словам дипломата, как только началась проработка предстоящих переговоров, в информационном пространстве появились публикации с ссылками на анонимные источники, которые быстро перекочевали из соцсетей в крупные медиа.
Захарова отметила, что в современных условиях «псевдоисточники заменили реальные источники, а цитаты превратились в лозунги», подчеркнув, что главным критерием для распространения подобной информации стала выгода для части мировой элиты.
