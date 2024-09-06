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«Финальная стадия конфликта»: в Норвегии обеспокоены успехами ВС РФ в зоне СВО

Дизен: успехи ВС РФ на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ
06 сентября 2024, 12:07
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Успешные действия ВС РФ в зоне проведения спецоперации приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.
«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно», — заявил Дизен.

По его словам, российская сторона увеличивает давление на оборону ВСУ и вынуждает украинское командование принимать поспешные необдуманные решения, которые только ухудшают ситуацию.



Кроме того, Дизен отметил, что ВС РФ увеличили глубину и интенсивность ракетных ударов. Российские удары по энергетической сети Украины негативно влияют на боеспособность ВСУ и силы России успешно прорываются через хорошо защищенные линии обороны.

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