«Кринж года»: Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США

Фото: сайт МИД РФ
Российский дипломат Мария Захарова ответила на слова американского президента Джо Байдена о незаменимости американской нации. Ответ она опубликовала в Telegram.
«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», – написала официальный представитель МИД РФ.Захарова также добавила, в 1912 году кандидат в президенты США демократ Вудро Вильсон, заявлял о том, что «незаменимых людей нет» и выиграл предвыборную гонку.
Перед этим Захарова сообщала что заявления Штатов про ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также главы израильского Минобороны Йоава Галанта похожи на реакцию паука, который запутался в своей же паутине.
Кроме того, российский дипломат назвала швейцарский саммит по Украине «надуваловом».
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Никита Кротов