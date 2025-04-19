Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова с иронией спросила Мерца: о какой эпохе идёт речь в контексте ответственности Германии

Захарова с иронией спросила Мерца: о какой эпохе идёт речь в контексте ответственности Германии

Захарова иронично спросила Мерца об эпохе, когда Германия отвечала за всю Европу
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заинтересовалась, какую эпоху имел в виду возможный будущий канцлер ФРГ Мерц, когда говорил, что Германия вновь готова взять на себя ответственность за всё, что происходит в Европе и мире.
Ранее член Бундестага и кандидат на пост федерального канцлера (должен быть избран 6 мая. — Прим. ред.) Фридрих Мерц в одном из выступлений сделал довольно пафосное заявление в духе первой строки немецкого гимна: «Германия, Германия превыше всего...».

«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире. Негромко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе», — сказал вероятный будущий канцлер.

Спикер российского МИД в своём телеграм-канале задала Мерцу в уточняющий вопрос в свойственной ей ироничной манере.

«"Снова" — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — спросила Мария Захарова.

Читайте также:

В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ

Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост

Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
#мид
#пост
#мария захарова
#германия
#заявление
Путин поручил до 15 мая разработать механизм обратного выкупа для покинувших Россию брендов
Путин поручил до 15 мая выработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов
19 апреля 2025, 18:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

До 15 мая правительству надлежит разработать условия, на которых иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, будет осуществляться обратный выкуп своих активов. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.
Данная информация опубликована на сайте Кремля. Там же изложен перечень задач по данному вопросу, составленный по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие глава государства. В поручении президента Кабмину особо оговаривается необходимость соблюдения интересов российских юридических лиц и граждан, владеющих акциями иностранных компаний.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление <...> особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ», — указано в документе.

Кроме того, Владимир Путин поручил в те же сроки составить список иностранных компаний, ушедших из России на фоне проведения специальной военной операции. В него попадут компании из недружественных стран, которые прекратили вовсе или сократили предпринимательскую деятельность. Этот перечень будет постоянно актуализироваться. Отчёт о проделанной работе президент поручил предоставлять один раз в квартал.

Читайте также:

Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов

РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний

«Ждут, что РФ все простит»: В МИД оценили возможность возвращения зарубежных брендов
#права
#владимир путин
#президент
#компании
#операции
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: Приём Украины в Евросоюз даст Киеву карт-бланш на бесконечную войну
19 апреля 2025, 17:32

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Неминуемым последствием вступления Украины в Европейский союз (ЕС) будет бесконечная война. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. Венгерское правительство последовательно выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. Как считает венгерский премьер, Брюссель пытается присоединить к союзу страну, не имеющую чётких границ, суверенитета и нормально функционирующей экономики. Такой шаг может быть фатальным для всей Европы.

«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил Орбан.

Он также предупредил, что если Украина вступит в ЕС, то европейским налогоплательщикам придётся кормить и содержать её армию на протяжении десятилетий.

Читайте также:

Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс

Орбан заявил о риске краха экономики Евросоюза при вступлении Украины

Орбан: В глазах многих лидеров ЕС можно прочитать осознание поражения Украины
#правительство
#украина
#мир
#ес
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: Вся Россия ждёт исторического часа полного освобождения Курской области
Хинштейн: Вся Россия ждёт исторического часа освобождения Курской области
19 апреля 2025, 15:59

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)

Вся Россия ждёт момента, когда Курская область будет полностью освобождена от остатков подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В разговоре с ТАСС он отметил, что освобождение хутора Олешня, о котором недавно сообщило министерство обороны РФ, приближает этот час. Освобождения Курской области ожидает вся Россия, добавил врио губернатора.

«Для Курской области освобождение Олешни, о котором официально сообщило Министерство обороны, означает, что все ближе окончательное освобождение нашей земли. Вся Курская область, вся Россия ждет этого момента, этого исторического часа. Нисколько не сомневаемся в том, что он скоро настанет», — сказал Хинштейн.

Он также добавил, что все жители региона молятся за бойцов, которые освобождают родную землю. Власти области, все службы и просто люди, здесь живущие, делают всё возможное для того, чтобы «последний сапог оккупанта, нациста» был как можно скорее был выбит с курской земли.

Читайте также:

Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей

СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск

Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск
#россия
#жители
#люди
#курская область
#рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шеремет пословицей призвал Трампа не отстраняться от переговоров
Шеремет: Трамп как состоявшийся политик не должен выходить из переговоров
19 апреля 2025, 15:57

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Президент США Дональд Трамп — опытный, состоявшийся и мудрый политик. В этом статусе он не может себе позволить отказаться от участия в мирном урегулировании украинского кризиса.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Крымского региона, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он призвал американского президента отбросить угрозы выйти из переговорного процесса, вспомнив русскую пословицу: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции», — сказал парламентарий.

Он также добавил, что именно глава киевского режима тормозит сейчас абсолютно все мирные инициативы, от кого бы они не исходили. Зеленского и возглавляемую им клику взрастила бывшая американская администрация во главе с Джозефом Байденом, поэтом именно Штатам надлежит поставить точку в этом вопросе и принудить украинского лидера к миру, заключил Шеремет.

Читайте также:

NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину

США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной

Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
#санкции
#права
#мнение
#администрация
#депутат
#режим
#новости
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милорад Додик рассказал о планах Лондона ликвидировать его под предлогом оказания сопротивления
Додик: Лондон приказал ликвидировать меня под предлогом оказания сопротивления
19 апреля 2025, 15:24

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцоговины (РС БиГ), Милорад Додик рассказал о подготовке Великобританией его ликвидации под предлогом оказания сопротивления при задержании.
Ранее Россия содействовала обжалованию ордера Интерпола на арест руководства республики. О планах Лондона «убрать» неугодного политика сам лидер Республики Сербской рассказал в интервью изданию «Вечерне новости». По его словам, о готовящемся покушении под видом неудачного ареста он узнал от премьер-министра и трёх президентов европейских стран, не уточнив, правда, каких именно.

«Мне сказали, что в Боснию и Герцоговину было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — сообщил Додик.

Он также добавил, что политики и чиновники из Евросоюза предлагали ему «отойти в сторону» и не мешать Брюсселю в политическом смысле.

«Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать», — заявил президент Республики Сербской.

Читайте также:

Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина

Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению
#россия
#арест
#политика
#президент
#интервью
#лидер
#чиновники
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате