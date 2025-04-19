Захарова с иронией спросила Мерца: о какой эпохе идёт речь в контексте ответственности Германии

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заинтересовалась, какую эпоху имел в виду возможный будущий канцлер ФРГ Мерц, когда говорил, что Германия вновь готова взять на себя ответственность за всё, что происходит в Европе и мире.
Ранее член Бундестага и кандидат на пост федерального канцлера (должен быть избран 6 мая. — Прим. ред.) Фридрих Мерц в одном из выступлений сделал довольно пафосное заявление в духе первой строки немецкого гимна: «Германия, Германия превыше всего...».
Спикер российского МИД в своём телеграм-канале задала Мерцу в уточняющий вопрос в свойственной ей ироничной манере.
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«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире. Негромко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе», — сказал вероятный будущий канцлер.
Спикер российского МИД в своём телеграм-канале задала Мерцу в уточняющий вопрос в свойственной ей ироничной манере.
«"Снова" — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — спросила Мария Захарова.
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Александр Бойцов