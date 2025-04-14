Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост

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ВСУ необходимо перестать находиться в оборонительной позиции и уже начать влиять на ход событий на поле боя. Такое мнение в эфире телеканала ARD высказал лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
Так, Мерц считает, что одной из возможных целей для наступательных действий ВСУ может стать Крымский мост. Он пояснил, что в Крыму у РФ располагается довольно большая часть ресурсов для снабжения армии, а разрушение моста значительно подорвёт снабжение ВС РФ на полуострове.
Мерц также заявлял, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами.
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Мерц также заявлял, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами.
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Элина Позднякова