Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост

ВСУ необходимо перестать находиться в оборонительной позиции и уже начать влиять на ход событий на поле боя. Такое мнение в эфире телеканала ARD высказал лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.