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Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ВСУ необходимо перестать находиться в оборонительной позиции и уже начать влиять на ход событий на поле боя. Такое мнение в эфире телеканала ARD высказал лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
Так, Мерц считает, что одной из возможных целей для наступательных действий ВСУ может стать Крымский мост. Он пояснил, что в Крыму у РФ располагается довольно большая часть ресурсов для снабжения армии, а разрушение моста значительно подорвёт снабжение ВС РФ на полуострове.

Мерц также заявлял, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами.

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#ракеты
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Депутат Белик назвал слова Мерца о поставках ракет Taurus Украине неслучайными
14 апреля 2025, 14:44

Фото: iStock/alzay

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц неслучайно заговорил о возможности нанести удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, он хочет присоединиться к антироссийской политике Британии и Франции. Так считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Мерц заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Он также призвал Киев выйти ​из оборонительной позиции и атаковать Крымский мост.

«Делая такие громкие заявления, будущий канцлер ФРГ старается встроиться в повестку, активно продвигаемую «партией войны», и присоединиться к ярой антироссийской риторике Лондона и Парижа, а Крымский мост им для упоминания выбран неслучайно», — заявил Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что Крымский мост является символом воссоединения полуострова с РФ и не даёт покоя руководствам западных стран и Украины.

При этом депутат подчеркнул, что возможное решение Берлина передать Киеву ракеты Taurus лишь усугубит эскалацию. Тем не менее Мерца должны поддержать не только в ЕС, но и в рамках новой правительственной коалиции с социал-демократами.

По словам Белика, далеко не все немецкие депутаты поддерживают резкое обострение курса ФРГ в украинском конфликте.

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В подвалах Суджи может оставаться до 120 человек
14 апреля 2025, 14:31

Фото: istockphoto/Diy13

Около 120 мирных жителей до сих пор могут оставаться в подвалах Суджи. Об это сообщил священник Курской епархии иерей Игорь Васюков.
В разговоре с корреспондентом ТАСС священнослужитель назвал ситуацию в приграничном курском городе непростой. Некоторые люди не смогли эвакуироваться, есть и такие, еоторые по разным причинам просто не захотели этого сделать.

«Там осталось порядка 100-120 человек», — сказал отец Игорь.

Священник регулярно посещает курское приграничье, выполняя гуманитарную миссию. Он также рассказал о том, что ВСУ продолжают регулярные обстрелы Суджи. Люди прячутся в подвалах от артиллерийских ударов и кассетных боеприпасов.

Об освобождении Суджи сообщили 13 марта 2025 года. Российские штурмовики прорвались в город, используя газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. 800 бойцов, преодолев более 10 км по подземным трубам газопровода, проникли в тыл ВСУ.

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#курская область
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Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году
14 апреля 2025, 12:40

Фото: istockphoto/Diy13

Государство проявляет активное внимание к военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
В этот непростой период бойцы и их семьи получают разнообразные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от таких факторов, как звание, должность и выслуга лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьи военнослужащих могут рассчитывать на значительные льготы и поддержку. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а жены участников СВО защищены от увольнения или сокращения, если у них есть несовершеннолетние дети.

Дети военнослужащих имеют право на места в детских садах, бесплатное горячее питание и возможность посещения продлённых групп в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения во время выполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции, предусмотрены значительные выплаты.

В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на следующие суммы:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели военнослужащего его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты: 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего, три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Таким образом, государственная поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции направлена на обеспечение социальной защиты и финансовой стабильности, подчеркивая важность их службы для страны.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Удар по ВСУ в Сумах: появились первые подробности
При ударе ВС РФ по Сумам ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла
14 апреля 2025, 12:09

Фото: iStock/Leonid Ikan

При ракетном ударе ВС РФ по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Сумах в результате вчерашнего ракетного удара РФ погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Юла получил ранения, несовместимые с жизнью.

По словам военкора Александра Коца, часть А 1476 - это 27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского. У нее на вооружении стоят в том числе и Himars, которые били по Белгородской и Курской областям.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

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#рф
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Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
14 апреля 2025, 11:39

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лишения лицензии американской программы «60 минут».
«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее телеканал CBS в рамках программы «60 минут» опубликовал интервью Зеленского, в котором он заявил, что выступает против переговоров с Россией, и также обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

Ранее Зеленский признал, что конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не признает утерянные территории российскими.

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