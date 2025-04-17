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В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ

Захарова: РФ расценит удары Taurus как участие Германии в конфликте
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Российская сторона расценит удар немецких крылатых ракет Taurus по любым объектам страны как участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«…Всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала Захарова.
Перед этим кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявлял о возможных поставках Taurus в ВСУ. На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали активно помогать Украине оружием и финансами.

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Песков ответил на вопрос о моратории на удары по объектам энергетики
Песков: Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам
17 апреля 2025, 17:22

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по украинским энергообъектам, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — прокомментировал он.
Путин говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Хозяин Белого дома предложил взаимный отказ сторон украинского конфликта от ударов по энергообъектам на месячный срок. Москва поддержала инициативу. Позже в Минобороны России заявляли о нарушениях моратория со стороны Киева. Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если нарушения со стороны Украины продолжатся.

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Минобороны: БПЛА ВСУ перехватили над Ростовской областью
17 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украинский беспилотник над Ростовской областью перехватила российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны РФ в четверг, 17 апреля.
«Около 15.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении от ВСУ населенного пункта Преображенка в Донбассе. В министерстве особо отметили действия группировки ВС РФ «Центр». Враг потерял более 385 боевиков и различную технику.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти ведут работу по урегулированию кризиса.

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Боец из Павлово-Посадского округа отправил станцию РЭБ земляку в зоне СВО
17 апреля 2025, 16:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Боец СВО поделился станцией РЭБ с земляком на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.
По словам депутата, жителю Подмосковья гуманитарный конвой привёз несколько станций радиоэлектронной борьбы, отправленных с бывшего места работы. Во время разгрузки он увидел машину, которую перегоняли другому бойцу – земляку, служившему под Бахмутом.

Когда боец с позывным «Лёня» из Электрогорска узнал, что машину перевозят другому военному с позывным «Нарколог» из Павловского Посада, но без РЭБа, он решил поделиться этим устройством
«Так один земляк, получив помощь, сразу же поделился с другим – без пафоса, без лишних разговоров, по-человечески, по-братски. Именно в такие моменты проявляется суть настоящей поддержки. Потому что плечо рядом – своё», – рассказал Тикунов.
Сейчас идёт подготовка к гуманитарной поездке, которая состоится в апреле. Отправка гуманитарного конвоя намечена на 22 апреля.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Преображенку в ДНР
17 апреля 2025, 16:19

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Преображенка Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ, доложили в МО РФ 17 апреля. В министерстве отметили действия группировки ВС РФ «Центр».
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили три механизированные и штурмовую бригаду противника. Поражены две бригады украинской нацгвардии и бригада беспилотных систем. Суточные потери ВСУ в зоне «Центра» составили: свыше 385 единиц живой силы, три бронемашины, шесть машин, пять полевых артиллерийских орудий.

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#всу
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Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны
Песков: вопрос о принадлежности новых регионов РФ ставить в корне неверно
17 апреля 2025, 13:42

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Новые российские регионы являются неотъемлемой частью страны, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в корне неверно ставить вопрос об их принадлежности.
«Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — прокомментировал Песков.
В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли четыре региона: Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), Запорожская и Херсонская области. Кроме того, в 2014 году российским субъектом стал Крым, а в 2015-м — Севастополь. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос решен окончательно и бесповоротно. Киевский режим не согласен с таким положением дел и продолжает обстреливать регионы.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дмитрий песков
#новости
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