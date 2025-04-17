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Российская сторона расценит удар немецких крылатых ракет Taurus по любым объектам страны как участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«…Всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала Захарова.Перед этим кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявлял о возможных поставках Taurus в ВСУ. На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали активно помогать Украине оружием и финансами.
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Никита Кротов