Захарова с коллегой из Белоруссии договорилась «рубить правду-матку» топором МТЗ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась в Москве со своим белорусским коллегой Русланом Варанковым. Министерство иностранных дел Белоруссии опубликовало во ВКонтакте совместную фотографию дипломатов, которые вместе взялись за топор.
На представленном снимке видно, как пресс-секретари ведомств стоят рядом и обеими руками держатся за топор, произведённый на Минском тракторном заводе (МТЗ).
В сообщении внешнеполитического ведомства Белоруссии говорится, что первая договорённость между дипломатами была достигнута и принята к реализации – «рубить правду-матку сообща белорусским топором МТЗ».
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