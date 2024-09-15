Фото: сайт МИД РФ
Дипломат РФ Мария Захарова заявила, что комментировать слова экс-президента Украины Владимира Зеленского больше нет никакого смысла, пишет ТАСС.
«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно…» — прокомментировала официальный представитель российского МИДа.Она добавила, что глава киевского режима «зависимый человек», а также Захарова сослалась на слова экс-пресс-секретаря американского Госдепа Виктории Нуланд о том, что решения о действиях Киева принимаются в Лондоне и Вашингтоне.
«Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи — это мы все уже сделали», — резюмировала Захарова.
Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, на Украине произошла узурпация власти.
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Никита Кротов