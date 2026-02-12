Захарова сделала заявление об участии России в первом заседании «Совета мира» Трампа
Россия не примет участия в первом заседании «Совета мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что Москва продолжает вырабатывать позицию по поводу нового формата.
О создании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января, пригласив к участию представителей более чем 50 государств, включая Россию. При этом большинство стран ЕС, как сообщается, отказались входить в состав органа.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что перед принятием решения российской стороне необходимо изучить документы, связанные с работой совета. 21 января он также допустил, что один миллиард долларов из замороженных российских активов можно было бы направить на нужды «Совета мира».
