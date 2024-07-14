Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю

Фото: istockphoto/scanrail
Пулю, летевшую в миллиметрах от головы кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог запечатлеть фотограф The New York Times (NYT) Дуг Миллс, снимающий американских лидеров с 1983 года. Журналисты опубликовали соответствующий кадр.
Снимок Миллса оценил экс-агент ФБР Майкл Харриган. Пуля, со слов бывшего силовика, на фото летит ниже, чем необходимо для той, что пробила ухо Трампа, но здесь нет ничего особенного, поскольку преступник стрелял несколько раз.
Отмечается, что Миллс пользовался фотоаппаратом, способным снимать до 30 кадров в секунду. Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время встречи с избирателями в субботу, 13 июля. Инцидент расследуют.
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