Захарова сыронизировала об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что ждёт ответа со стороны стран Европы и президента США на угрозы американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра и экс-главы Минобороны Израиля.
Накануне МУС выдал ордеры на арест премьера Израиля Бильямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.
Захарова в своём Telegram-канале привела заявление сенатора Коттона, который после выдачи ордера назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора суда Карима Хана – «ненормальным фанатиком».
Также американский сенатор напомнил, что по закону МУС, принятому в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения американских или союзных Штатам деятелей, которые были арестованы в соответствии с решением МУС.
Захарова выдвинула три ироничных пункта, которые она ждёт от стран Европы и президента США: высылка американских дипломатов из Гааги и других стран Евросоюза в знак солидарности, выступления премьер-министра Великобритания с заявлением о «хайли-лайкли» угрозе жизни Хана и заявления Байдена о поддержке Нидерландов как союзников НАТО.
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Захарова в своём Telegram-канале привела заявление сенатора Коттона, который после выдачи ордера назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора суда Карима Хана – «ненормальным фанатиком».
Также американский сенатор напомнил, что по закону МУС, принятому в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения американских или союзных Штатам деятелей, которые были арестованы в соответствии с решением МУС.
Захарова выдвинула три ироничных пункта, которые она ждёт от стран Европы и президента США: высылка американских дипломатов из Гааги и других стран Евросоюза в знак солидарности, выступления премьер-министра Великобритания с заявлением о «хайли-лайкли» угрозе жизни Хана и заявления Байдена о поддержке Нидерландов как союзников НАТО.
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Анастасия Чинкова