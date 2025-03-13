Захарова: Слова президента Италии Маттарелы о ядерном оружии России — враньё

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Высказывания президента Италии Серджо Матареллы о якобы угрожающем Европе российском ядерном оружии являются враньем, фейком. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите их все», — прокомментировала дипломат высказывание итальянского лидера, выступая на брифинге перед журналистами.
Спикер МИД РФ также отметила, что такие заявления в большей степени применимы к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, рассуждавшему о расширении ядерного зонтика на весь европейский континент.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европы как забавную. Он отметил, что Париж никак не сможет защитить Европейский союз «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».
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Спикер МИД РФ также отметила, что такие заявления в большей степени применимы к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, рассуждавшему о расширении ядерного зонтика на весь европейский континент.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европы как забавную. Он отметил, что Париж никак не сможет защитить Европейский союз «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».
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Александр Бойцов