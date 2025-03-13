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Захарова: Слова президента Италии Маттарелы о ядерном оружии России — враньё

Захарова назвала слова президента Италии о ядерной угрозе со стороны РФ враньём
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Высказывания президента Италии Серджо Матареллы о якобы угрожающем Европе российском ядерном оружии являются враньем, фейком. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите их все», — прокомментировала дипломат высказывание итальянского лидера, выступая на брифинге перед журналистами.

Спикер МИД РФ также отметила, что такие заявления в большей степени применимы к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, рассуждавшему о расширении ядерного зонтика на весь европейский континент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европы как забавную. Он отметил, что Париж никак не сможет защитить Европейский союз «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».

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Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию
Слуцкий: ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в РФ до конца года
13 марта 2025, 17:16

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.
«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — обратил внимание Слуцкий.

Депутат уточнил, что число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу. Еще Слуцкий заявил, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики. Лидер ЛДПР пояснил, что в ее основе должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели.

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Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО
Ушаков: О членстве Украины в НАТО не может идти речи
13 марта 2025, 17:15

Фото: istockphoto/sb2010

И Россия, и США против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.
Его мнение журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что временное перемирие между Россией и Украиной станет лишь желанной передышкой для украинский военных. Цель же России состоит в достижении прочного и долгосрочного мира с гарантиями безопасности для страны и её граждан.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, в рамках которых было предложено прекращение огня сроком на 30 дней. Украинская стороны приняла данную инициативу, а Соединённые Штаты в ответ отменили паузу в обмене разведданными с Киевом.

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«Сама себе стреляет в ногу»: американист оценил торговую войну Европы и США
Американист Ордуханян: ущерб для США от контрмер Европы быстро компенсируется
13 марта 2025, 16:37

Фото: iStock/SurkovDimitri

Ущерб для США от европейских контрмер, принятых в ответ на торговые войны президента Дональда Трампа, быстро компенсируется. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, если Европа «не одумается», то загонит себя и свой бизнес в тупик.
«Существует один железный фактор... Америка завозит больше товаров из Европы, чем поставляет в Европу. Поэтому, как вы сами понимаете, импортные тарифы на европейскую продукцию в любом случае ударят по Европе больнее. Просто потому, что Европа экспортирует гораздо больше в Соединенные Штаты. И, конечно же, в этой связи Европа сама себе сейчас стреляет в ногу в этом контексте», — отметил эксперт в разговоре с RT.
В то же время автор телеграм-канала «Русский дневник», политолог Вадим Авва объяснил, почему руководители стран Европы на самом деле не являются европейскими лидерами. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик указал, что западная выборная система устроена так, что, если контролировать сегмент в 14% электората, представленный в основном бюрократическим аппаратом и зависимым от него бизнесом, и использовать систему махинации, можно привести в парламент до 50% своих сторонников.
«Поэтому в действительности, эти люди и не являются европейскими лидерами. Они являются узурпаторами власти, наследуют должности и делают коллективную диктатуру несменяемой. Каждому по одиночке из них страшно. Каждый по одиночке из них — глупец. Отсюда и получивший распространение формат: «А давайте соберемся вместе», — рассказал политолог.
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WP: Путин послал дерзкий сигнал Западу визитом в Курскую область
WP: Появление Путина в Курской области в камуфляже — это демонстративный сигнал
13 марта 2025, 16:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, появившись на совещании в камуфляжной форме перед переговорами с США, послал сигнал Западу. Это говорит даже о некоторой дерзости в поведении российского лидера.
Об этом сообщают журналисты Washington Post. В публикации отмечается, что перед началом переговоров с США о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин «послал демонстративный военный сигнал, впервые за долгое время прибыв в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе». По мнению обозревателей газеты, военная форма на Путине подчеркивает его бескомпромиссность подхода к ситуации и убежденность в преимуществе России.

12 марта вечером Владимир Путин прибыл в пункт управления группировкой войск в Курской области в камуфляжной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Песков: Путин счёл необходимым провести совещание в Курской области в камуфляжной форме
Песков: Путин решил провести совещание в Курской области в форме с камуфляжем
13 марта 2025, 14:46

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Курскую область предпочёл надеть армейскую форму с камуфляжем. По словам пресс-секретаря российского лидера, верховный главнокомандующий посчитал необходимым использовать именно такую одежду.
В среду, 13 марта, глава государства провёл совещание в одном из пунктов управления курской группировкой Вооружённых сил РФ. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска в ходе наступательной операции освободили более 1 100 тысячи квадратных километров в приграничных районах Курской области, то есть более 86% территории, ранее захваченной противником.

Многие обратили внимание, что Путин в время визита в регион был одет в камуфлированную военную форму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на расспросы журналистов ответил, что таково было решение верховного главнокомандующего. Отвечая на следующий вопрос по поводу погонов и знаков различия, он не исключил, что и их можно будет увидеть на президенте.

«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

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