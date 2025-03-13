Захарова плакала при перечислении пострадавших от преступлений ВСУ детей

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла без слез зачитать сводку по количеству погибших от рук ВСУ детей. Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших от действий украинских военных, зафиксировано в Донецкой Народной Республике.
На специально созванном брифинге спикер МИД РФ со слезами в голосе огласила журналистам эти страшные цифры. Только за прошлый год в результате преступных действий киевского режима погибли 11 детей и 127 получили ранения. В Белгородской области погибли 12 детей, ранены 12, в Курской погибли 4 ребенка, 24 ранены, рассказала Захарова.
Всего в результате преступлений ВСУ, начиная с 2014 года, погибло и пострадало не менее 1,7 тысячи детей. Среди них жертвы артиллерийских и ракетных обстрелов гражданских объектов, подорвавшиеся на минах и кассетных боеприпасах, в том числе замаскированных под детские игрушки.
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Всего в результате преступлений ВСУ, начиная с 2014 года, погибло и пострадало не менее 1,7 тысячи детей. Среди них жертвы артиллерийских и ракетных обстрелов гражданских объектов, подорвавшиеся на минах и кассетных боеприпасах, в том числе замаскированных под детские игрушки.
«Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», — подвела итог Мария Захарова.
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Александр Бойцов