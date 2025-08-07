Захарова уличила Гордона* в молчании о нежелании Украины забирать пленных ВСУ

07 августа 2025, 19:35

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона* в молчании о нежелании киевского режима забирать своих пленных.





По мнению дипломата, Киев предал своих военных, не желая видеть их «ни живыми, ни мертвыми», и это та правда, которую журналисту «неудобно говорить».





«Гордон*... будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.