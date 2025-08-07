Захарова уличила Гордона* в молчании о нежелании Украины забирать пленных ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона* в молчании о нежелании киевского режима забирать своих пленных.
По мнению дипломата, Киев предал своих военных, не желая видеть их «ни живыми, ни мертвыми», и это та правда, которую журналисту «неудобно говорить».
«Гордон*... будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что подобные действия «не фейки распространять» про Россию.
Ранее стало известно о запуске сайта с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов