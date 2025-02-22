Захарова спела Bella ciao, получив петицию с извинениями народа Италии за своего президента

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова неожиданно проявила вокальные способности. Она исполнила итальянскую народную песню Bella ciao, после того, как получила петицию с извинениями от народа Италии за своего президента Серджо Маттареллу.
Дело в том, что итальянский политик недавно сравнил Россию с Третьим рейхом. В онлайн-петиции, которую к моменту вручения уже подписали 25 тысяч человек, говорится, что жители государства на Апеннинском полуострове «не разделяет заявление президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».
Известную композицию спикер российского МИД спела вместе с журналистом и общественником Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию, а ранее инициировал сбор подписей. По его словам, только за первые два дня документ подписали более 10 тысяч человек.
Она также добавила, что очень хотелось бы, чтобы итальянцы знали, что в России хорошо известна история их страны со всеми её взлётами и падениями. Россияне прекрасно знают, что в Италии был не только фашистский режим Муссолини, но и очень сильное движение Сопротивления.
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Известную композицию спикер российского МИД спела вместе с журналистом и общественником Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию, а ранее инициировал сбор подписей. По его словам, только за первые два дня документ подписали более 10 тысяч человек.
«Эту песню у нас все знают и поют обычно на русском, а припев - на итальянском. Это песня итальянских партизан», — сказала российский дипломат.
Она также добавила, что очень хотелось бы, чтобы итальянцы знали, что в России хорошо известна история их страны со всеми её взлётами и падениями. Россияне прекрасно знают, что в Италии был не только фашистский режим Муссолини, но и очень сильное движение Сопротивления.
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Александр Бойцов