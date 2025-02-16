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Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине

Мария Захарова отреагировала на слова Цахкны, призвавшего загнать в угол Путина
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне, призвавшему Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.
«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали», — сказала дипломат.
Цахкна считает, что главы европейских государств должны быть более решительными в плане переговорного процесса по конфликту на Украине.

Несколько дней назад Цахкна заявлял, что его страна готова защищать Украину при повторном конфликте в будущем.

Ранее о переговорах по Украине высказался финский президент Александр Стубб. Подробнее в нашем материале.

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Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Краснодарском крае, есть пострадавшие
Кондратьев: при падении обломков дрона на дома пострадала 4-летняя девочка
16 февраля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Четырехлетняя девочка пострадала в результате падения дрона на частные жилые дома в Краснодарском крае. Об этом Telegram-канале проинформировал глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар», — говорится в сообщении чиновника.
Кондратьев добавил, что в одном из домов повреждена кровля, а в другом — остекление.

Перед этим врио губернатора курского региона Александр Хинштейн проинформировал об атаке со стороны боевиков ВСУ. Чиновник отметил, что никто не пострадал.

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Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении
Пушилин: бойцы ВС РФ разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении
16 февраля 2025, 20:44

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бойцы ВС РФ разрезают оборону украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи», — прокомментировал чиновник.
Пушилин резюмировал, что для противника критически важно удержаться на Красноармейском направлении.

Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке со стороны ВСУ двух автомобилей.

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БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн
16 февраля 2025, 20:31

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские беспилотники ударили по двум автомобилям в Курской области. Как уточнил врио главы региона Александр Хинштейн, пострадавших нет.
«В районе 17:00 вблизи н. п. Колячек FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал легковую автомашину, которой управлял местный житель. Только чудом он не пострадал. Примерно через 20 минут аналогичной атаке беспилотника на трассе вблизи н. п. Таборище подвергся грузовой автомобиль-цистерна, перевозящий комбикорма компании «Мираторг». Слава богу, водитель также не пострадал», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн заключил, что атаки со стороны ВСУ вновь демонстрируют террористическую сущность режима Киева с его приспешниками.

Ранее сообщалось об атаке со стороны ВСУ в Белгородской области.

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Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие
Гладков: три человека погибли в результате атаки со стороны ВСУ по автомобилю
16 февраля 2025, 19:34

Фото: istockphoto/N-sky

Атака украинского дрона по автомобилю унесла жизни троих человек в Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня еще один трагический день для нашего региона. <...> Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю», — сказано в публикации чиновника.
Гладков соболезнует близким и родственникам погибших.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали ведущую в Крым дорогу в Запорожской области. Уточнялось, что при атаке использовались кассетные боеприпасы.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, противник бьет по приграничным территориям РФ.

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США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине
Reuters: США уточняют у Европы о готовности развернуть войска на Украине
16 февраля 2025, 18:33

Фото: iStock/rarrarorro

США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.
В письме спрашивается, какие государства согласны направить военных на Украину, а также какова будет численность сил. Уточняется, что соответствующий документ включает в себя шесть пунктов и вопросов.

Согласно информации источника, на сегодняшний день идут споры о том, как именно должна ответить Европа.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать Соединенные Штаты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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