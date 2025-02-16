Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне, призвавшему Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.
«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали», — сказала дипломат.Цахкна считает, что главы европейских государств должны быть более решительными в плане переговорного процесса по конфликту на Украине.
Несколько дней назад Цахкна заявлял, что его страна готова защищать Украину при повторном конфликте в будущем.
Ранее о переговорах по Украине высказался финский президент Александр Стубб. Подробнее в нашем материале.
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