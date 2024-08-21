Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов

Президент Чехии Петр Павел назвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» законной целью Киева для подрыва. Об этом он заявил в интервью изданию Novinky. При этом он поспешил добавить, что рассуждает в гипотетическом ключе и не обладает информацией о причастности Украины к подрыву газопроводов.