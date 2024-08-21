Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии о Петра Павела «Северных потоках» с заявлениями террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Позицию чешского лидера Захарова назвала «умоизвержением».
Ранее Павел заявил, что во время боевых действий стороны наносят удары не только по военным объектам, но и стратегическим. По его словам, если Украины атаковала газопроводы, чтобы прекратить поставки российских ресурсов в Европу, то это якобы была бы законная цель.
Захарова привела в пример заявления террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*, которые в разное время призывали к убийству американцев, атакам на Саудовскую Аравию, Египет, к терактам и прочим зверствам.
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«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — написала официальный представитель МИД России.
Захарова привела в пример заявления террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*, которые в разное время призывали к убийству американцев, атакам на Саудовскую Аравию, Египет, к терактам и прочим зверствам.
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Данил Пономарев