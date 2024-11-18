Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации

Мария Захарова (Фото: @MID_Russia)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала якобы данное Киеву разрешение наносить ракетные удары вглубь РФ. Она считает, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход СВО, передало МИД России в своём Телеграм-канале.
Мария Захарова подчеркнула, что на данный момент неизвестно появилась ли информация о разрешении президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации из официальных источников.
Мария Захарова обратила внимание, что ни одно «чудо-оружие», на которые рассчитывают Владимир Зеленский и его последователи, не сможет повлиять на ход специальной военной операции.
Представитель МИД России сказала, что если Украина будет атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами, то это будет свидетельствовать о «прямом участии США и их сателлитов в боевых действиях против России».
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«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны», — отметила представитель МИД России.
Мария Захарова обратила внимание, что ни одно «чудо-оружие», на которые рассчитывают Владимир Зеленский и его последователи, не сможет повлиять на ход специальной военной операции.
Представитель МИД России сказала, что если Украина будет атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами, то это будет свидетельствовать о «прямом участии США и их сателлитов в боевых действиях против России».
«Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — резюмировала Захарова.
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Ольга Енгалычева