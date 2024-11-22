Президент Украины признал, что удары дальнобойным оружием по РФ не новы для ВСУ

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».