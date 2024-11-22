Президент Украины признал, что удары дальнобойным оружием по РФ не новы для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие, комментируя недавние атаки по Брянской и Курской областям.
В своем Telegram-канале он отметил, что использование таких ракет не является новым шагом для ВСУ, однако не уточнил, относится ли он к этому ряду удары по Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, косвенно признавая их частью России.
Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем обращении сообщил, что 19 ноября Украина нанесла удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепропетровске, успешно испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник» и поразила цель баллистической гиперзвуковой ракетой.
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Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем обращении сообщил, что 19 ноября Украина нанесла удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепропетровске, успешно испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник» и поразила цель баллистической гиперзвуковой ракетой.
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Мария Моисеева