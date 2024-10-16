Захарова: США заинтересованы в обострении конфликта между Северной и Южной Кореей

Фото: сайт МИД РФ
Соединенные Штаты являются основным источником угрозы на Корейском полуострове и заинтересованы в эскалации конфликта между Северной и Южной Кореей.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что призывы Госдепартамента США к Северной Корее прекратить действия, которые могут привести к конфликту, являются типичной провокацией. По словам Захаровой, США используют тактику, при которой сначала провоцируют обострение, а затем перекладывают ответственность на других участников конфликта.
Дипломат также выразила мнение, что Сеул и Токио, несмотря на давление со стороны США, не имеют достаточной решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций», оставаясь ключевыми точками в обеспечении безопасности в регионе.
Читайте также:
В поддержке Украины образовался новый раскол
Стало известно о новой попытке давления на Россию
США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю
«Спят и видят, как и здесь [на Корейском полуострове] полыхнёт», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя действия Вашингтона.
Она отметила, что призывы Госдепартамента США к Северной Корее прекратить действия, которые могут привести к конфликту, являются типичной провокацией. По словам Захаровой, США используют тактику, при которой сначала провоцируют обострение, а затем перекладывают ответственность на других участников конфликта.
Дипломат также выразила мнение, что Сеул и Токио, несмотря на давление со стороны США, не имеют достаточной решимости освободиться от «рабского ига американских манипуляций», оставаясь ключевыми точками в обеспечении безопасности в регионе.
Читайте также:
В поддержке Украины образовался новый раскол
Стало известно о новой попытке давления на Россию
США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю
Елена Перлова