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Мария Захарова высказалась об отмене Лолиты в шоу-бизнесе

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)

После нашумевшей голой вечеринки в декабре 2023 года, которая негативно сказалась на репутации многих известных личностей, включая певицу Лолиту, артистка вновь начинает восстанавливать свою карьеру. Об этом пишет «StarHit».
В течение прошлого года концерты Лолиты часто отменялись, а она сама сосредоточилась на домашнем хозяйстве и времени, проведенном с близкими, включая дочь и маму.

В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
18 марта 2025, 05:33

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству и подготовке шоу. Об этом пишет РИА Новости.
«Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу», — сообщает агентство.

Телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта прошлого года. Основной деятельностью является производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных постановок. ИП находится в 7—м округе французской столицы, недалеко от здания Национального собрания в Париже.

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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
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#франция
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#париж
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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
Киркоров: почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
18 марта 2025, 04:35

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

По словам певца Филиппа Киркорова, он практически сразу узнал Ольгу Серябкину на шоу «Маска». Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — похвалил Киркоров Серябкину.

Ранее «Радио 1» писало о разоблачении Ольги Серябкиной на шоу «Маска». Артистка скрывалась под маской Богомола. До нее проект покинули Агата Муцениеце, скрывающаяся под образом Коровки, и Эльдар Джарахов в маске Капибары.

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«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни

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Лариса Долина призналась, что дочь Юлии Началовой отказалась учиться на её курсе по вокалу
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#маска
#артист
#киркоров
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«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
Евгений Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
18 марта 2025, 01:48

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни. Информация о том, что артист плохо себя чувствует не соответствует действительности.
«Дошел слух до меня, что, дескать, я в марте отменил все свои концерты, себя плохо чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит! Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать», — передает слова Петросяна «7 Дней».

Артист отметил, что в момент записи видеообращения он сидит на репетиции, а уже на следующий день ему предстоит шестичасовая съемка.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта из-за желудочно-кишечного кровотечения в Боткинскую больницу. Юморист столкнулся с осложнением после недавно перенесенной операции. В результате артист попал в реанимацию.

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«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам
Рэпер Баста заявил, что любит баловать жену и дочерей
17 марта 2025, 21:48

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал про отношения с женой. Выяснилось, что исполнитель любит побаловать ее. Об этом он объявил в интервью с блогером Надеждой Стрелец.
Баста обратил внимание, что ему нравится, что супруга умеет отстаивать мнение. Чтобы порадовать вторую половинку, Василий готов отдать любые деньги. То же самое он может сказать и про дочек. Артист счастлив, что он способен баловать своих родных.

«Мне все равно на деньги, если есть возможность сделать хорошо — я с радостью это делаю. Все, что она захочет. Я никогда в жизни не говорил нет. Наоборот, я радуюсь, что у моих девочек есть возможность так жить», — признался Вакуленко.

Еще Баста высказался про супружескую неверность. По его мнению, мужчин, которые не изменяют, осталось мало. Рэпер назвал их вымирающим видом.

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Лариса Долина призналась, что дочь Юлии Началовой отказалась учиться на её курсе по вокалу
Дочь Юлии Началовой отказалась учиться у Ларисы Долиной
17 марта 2025, 21:28

Вера Алдонина (фото: ВКонтакте @veraldonina)

Лариса Долина не обижается на дочь Юлии Началовой, которая не стала учиться у неё.
С момента смерти Юлии Началовой прошло уже шесть лет. Певицы не стало 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность.

У Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в браке с футболистом ЦСКА Евгением Алдониным. В прошлом году 19-летняя девушка поступила во ВГИК на актёрский факультет. Однако её крестная Лариса Долина не совсем оценила такой выбор, о чём она рассказала в беседе с журналистами за кулисами концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге.

«Конечно, я рада, что Вера пошла на сцену. Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актёрское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У неё всё впереди. Возможно, она, закончив свой курс, ещё вернётся ко мне. Она же человек-мюзикл. Буду её ждать. Я даю ей советы, если она их просит. Просто так не помогаю никому. Мы общаемся почти каждый день», – рассказала Долина.
Также певица отметила, что дочь Началовой очень мотивированная, самодостаточная и стремится к получению новых знаний.

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