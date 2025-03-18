Мария Захарова высказалась об отмене Лолиты в шоу-бизнесе

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)
После нашумевшей голой вечеринки в декабре 2023 года, которая негативно сказалась на репутации многих известных личностей, включая певицу Лолиту, артистка вновь начинает восстанавливать свою карьеру. Об этом пишет «StarHit».
В течение прошлого года концерты Лолиты часто отменялись, а она сама сосредоточилась на домашнем хозяйстве и времени, проведенном с близкими, включая дочь и маму.
В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.
Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.
Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.
Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.
Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова