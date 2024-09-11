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Захарова: субъекты РФ не являются предметом для переговоров с Киевом

11 сентября 2024, 17:44
Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Российские субъекты не являются предметом для переговоров с киевским режимом, заявила в рамках брифинга дипломат РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что возвращения крымского полуострова украинской республике якобы требует международное право.


«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, - читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За то, чтобы Крым вернулся в РФ, проголосовало большинство, но Украина считает голосование нелегитимным и не признает его итоги.

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#новости
Британия выделила 600 млн фунтов на военную помощь Украине
Глава МИД Британии объявил о выделении более 600 млн фунтов для Украины
11 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/nevenmn

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что его правительство выделает на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Лэмми сообщил во время визита на Украину 11 сентября.
«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», – сообщает телеканал Sky News.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Запад выделяет финансирование Украине, чтобы заполнить «пробелы» в рядах армии ВСУ, которой не хватает собственных солдат.

О расходах на украинскую армию регулярно отчитываются страны ЕС и НАТО, которые тратят сотни миллиардов евро не только на вооружение ВСУ, а также обучают украинских солдат, закупают амуницию и переводят средства на содержание военных.

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Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
11 сентября 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стороны украинского конфликта смогут договориться, однако призвал вернуть Крым Украине. Об этом он сказал в видеообращении к участникам открывающегося в Киеве саммита так называемой Крымской платформы.
«Мы искренне надеемся, что война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и считает необходимым вернуть ей Крым в рамках требования международного права.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.

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#президент
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#крым
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Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
11 сентября 2024, 17:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

На удары по российской территории наша страна имеет право ответить с применением ядерного оружия. Такое мнение высказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, политолог Сергей Караганов
В интервью изданию «Коммерсант» специалист отметил, что данное право должно относиться к любой попытке захвата территории страны. По его мнению, ядерная доктрина России «чудовищно устарела» и основывается на принципах и химерах прошлого века, причём часто «даже не наших». В нынешнем виде эта доктрина по сути исключает самый могучий инструмент российской военной и внешней политики из арсенала.

Эксперт убеждён, что в современную российскую доктрину следует ввести понятие «ядерная эскалация». Это должно включать в себя ряд предварительных шагов, которые убедили бы условного либо реального противника в том, что Россия готова применить ядерное оружие. Главная цель ядерной доктрины должна состоять в том, чтобы все нынешние и и будущие противники нашей страны не сомневались в том, что Россия способна применить ядерное оружие. Это обязанность государства перед страной и гражданами, заключил Караганов.

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#оружие
#страны
#интервью
#право
#ядерное оружие
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Политолог Фельдман сравнил Трампа и Харрис с детьми
11 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/mrdoomits

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что на дебатах кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис выглядели малыми детьми, не поделившими игрушку в песочнице.
«Кандидаты говорили лозунгами, демонстрируя полное отсутствие оригинальных идей и поверхностное восприятие реальности. Они не имеют четкого плана по выводу США из кризиса. В этой словесной дуэли обе стороны следует признать проигравшими. На фоне действующих лидеров КНР и РФ кандидаты в президенты США смотрятся как дети, которые не могут поделить игрушку в песочнице», — пояснил в беседе с «Известиями» Фельдман.

Свою точку зрения о минувших дебатах Трампа и Харрис высказал и философ, общественный деятель, директор Института «Царьград» Александр Дугин.

«В отношении США, я думаю, нам надо следовать формуле: «Чем хуже, тем лучше». Чем более нелепой и неадекватной ситуация там будет, тем лучше для нас. Потому что главный наш принцип — Россия прежде всего», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Дугин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что по итогам дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые состоялись вчера, 10 сентября, уверенной победы никто не одержал.

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#сша
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#политолог
#выборы
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Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ
11 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/ffikretow

Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел республики Иван Кубраков.
В своём телеграм-канале он пояснил, что такие меры были предприняты после анализа действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Спецподразделения были размещены в приграничных районах в связи с напряжённой обстановкой у южных рубежей Белоруссии.

Глава МВД подчеркнул, что основной целью этих действий является недопущение захода противника в населённые пункты и обеспечение безопасности граждан Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые меры позволят держать ситуацию в приграничье под контролем и не допустить проникновения на территорию страны диверсионно-разведывательных групп.

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#украина
#белоруссия
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В МИД РФ знают, кто стоит за атаками ВСУ по территории России
Захарова: за всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество
11 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/iDymax

За всеми украинскими атаками на территорию России стоят США и Великобритания и все сообщество НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга для СМИ.
«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество"», — заявила Захарова.

Она привела в пример атаку ВСУ на Раменское. По словам Захаровой, за подобными действиями киевского режима стоит Вашингтон и Лондон.

Напомним, накануне Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. При этом в Раменском от ударов украинских дронов повреждено несколько домов. Одна женщина погибла, ​10 человек ранены.

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Кадыров наградил Матвиенко высшей наградой в ЧР
Матвиенко получила орден Кадырова
11 сентября 2024, 17:20

Фото: сайт Кремля

Орден Кадырова получила глава Совфеда Валентина Матвиенко в рамках Всероссийского женского форума в Грозном, передает ТАСС.
«За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Всероссийский женский форум проходит в Чечне в период с 11 по 13 сентября в республиканской столице. Задача мероприятия состоит в привлечении внимания госорганов и общественников к расширению участия женщин в экономической и других сферах общественной жизни. Участники форума обсуждают, как сохранить семейные и духовно-нравственные ценности.

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#россия
#валентина матвиенко
#рамзан кадыров
#новости
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Политолог Синельников-Орешак: дебаты позволили Харрис склонить на свою сторону колеблющихся
Теледебаты позволили Харрис склонить на свою сторону колеблющихся
11 сентября 2024, 17:15

Фото: iStock / Diy13

В ходе первого раунда предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и республиканцем Дональдом Трампом первой удалось склонить на свою сторону колеблющихся избирателей.
Такое мнение высказал «Радио 1» политолог-американист Михаил Синельников-Орешак.
«Основной вывод – в том, что Харрис удалось затянуть на свою сторону ощутимую часть так называемых колеблющихся, – тех, кто не является ни республиканцем, ни демократом и интересуется политикой крайне редко, от случая к случаю, по каким-либо поводам. В данном случае поводом стали эти самые дебаты. Кандидаты проводят встречи, пикировки и дискуссии именно ради этих людей. Фанаты проголосуют независимо от того, как выступал их лидер», – отметил политолог.
Как он напомнил, начались дебаты с того, что Харрис вышла и решительно пожала руку Трампу. Было видно, что он этого не ожидал.
«Именно так она взяла дискуссию в свои руки и повела. Трамп был явно ведомым. Причина – в том, что ему неоднократно ставили в вину: собственное раздутое эго. Из-за этого он проглатывает наживки, специально ему подбрасываемые, чтобы вывести из себя. Перед этими дебатами его команда умоляла, чтобы он не обращал на них внимание и не дал себя спровоцировать. Но, увы, этого Трампу не удалось. И, естественно, он этот раунд дебатов проиграл», – констатировал Синельников-Орешак.
По его мнению, Трампа также подвёл его постоянный рассказ о себе «с любовью», о том, что у него всё самое лучшее, и он «всё сам сделал». Между тем избиратель требует от него некоторой конкретики.
«Например, он уже не раз повторял, что остановил бы конфликт вокруг Украины, просто позвонив Владимиру Зеленскому, а потом позвонив Владимиру Путину, и за один день всё бы решил. Но ведь такое экстремальное заявление требует таких же экстремальных доказательств. А что бы он им такого сказал? Ну, хоть чуть-чуть бы приоткрыл тайну – как бы он смог так всё повернуть, что за одни сутки остановил бы такой затяжной, долгий и кровавый процесс? Хоть какие-то контуры Трамп должен был обозначить. Но он как раз очень, активно от этого уклонялся», – заметил собеседник «Радио 1».
По оценке Михаила Синельникова-Орешака, после дебатов Харрис явно укрепила свои позиции.

«Сказать, что всё категорически предопределено, нельзя, хотя после этого раунда дебатов предпочтения избирателей в пользу кандидатки от демократов пошли вверх. Кстати, букмекеры тоже ставили на её победу. Так и получилось. И лично я тоже поставил бы на победу Харрис на выборы», – заключил политолог.
Первые предвыборные теледебаты между кандидатами на пост президента США – республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис – были организованы телеканалом ABC News. Его транслировали все крупнейшие американские телекомпании. Предвыборное мероприятие проходило в Филадельфии, штат Пенсильвания. Кандидаты обсудили вопросы иммиграции, внешней политики и здравоохранения.

Однако не исключено, что этот раунд теледебатов окажется последним, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча перед президентскими выборами 5 ноября.

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#камала харрис
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В Польше раскрыли, кто может разрешить Киеву бить по РФ
Минобороны Польши: разрешить Киеву бить вглубь России может альянс НАТО
11 сентября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/delray77

Альянс НАТО может разрешить киевскому режиму наносить дальнобойными ракетами Запада удары по России, но не отдельные государства. Об этом журналистам сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Президент (Владимир) Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — сказал Косиняк-Камыш.
Ранее обозреватели издания Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщали, что Соединенное Королевство, а также Франция поддержали применение дальнобойных ракет против России, но Киев ждет одобрения со стороны Вашингтона.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, уже приняли.

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#нато
#россия
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