Захарова: субъекты РФ не являются предметом для переговоров с Киевом

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova
Российские субъекты не являются предметом для переговоров с киевским режимом, заявила в рамках брифинга дипломат РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что возвращения крымского полуострова украинской республике якобы требует международное право.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, - читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За то, чтобы Крым вернулся в РФ, проголосовало большинство, но Украина считает голосование нелегитимным и не признает его итоги.
Читайте также:
Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
Володин пригрозил более мощным оружием в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву
Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
Никита Кротов