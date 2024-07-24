Захарова связала заявления Зеленского о завершении конфликта с ситуацией в США

Фото: сайт МИД РФ
В эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта могут быть связаны с электоральными циклами в США.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.
По словам дипломата, не стоит ждать искренности от Зеленского в этом вопросе. Ранее он уже говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на такие процессы.
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«Эта риторика связана с электоральными циклами в США. Такие сигналы посылает Банковая на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов», — заявила Захарова.
По словам дипломата, не стоит ждать искренности от Зеленского в этом вопросе. Ранее он уже говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на такие процессы.
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Мира Полтева