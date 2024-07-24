«Терпеть не может»: Трамп заявил, кто причастен к выходу Байдена из гонки

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама «терпеть не может» американского лидера Джо Байдена, поэтому заставил его выйти из предвыборной гонки. Об этом информирует РИА Новости.
«Обама терпеть его не может. Обама принял участие, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — отметил Трамп.
По его словам, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила его. Он добавил, что Байдена бросили все.
«Они все его бросили и сказали: «Либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой». Так и случилось. И у него не было выбора», — поделился своим мнением бывший американский лидер в интервью газете New York Post.
Барак Хуссейн Обама — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.
Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. По его словам, её идеи недопустимы.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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