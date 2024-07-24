Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

Фото: РИА Новости/Стрингер
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что в Демократической партии Соединенных Штатов Америки начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в стане демократов пошли трещины. Он отметил, что в Америке пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Харрис.
Сенатор добавил, что именно этого хотел избежать американский президент Джо Байден — «зерна раскола». Политик отметил, что Харрис вызывает неприятие у многих демократов. По его мнению, это все на руку бывшему президенту США Дональду Трампу.
Камала Харрис — вице-президент США (на этом посту она первая женщина, а также первая афроамериканка и индоамериканка). Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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«Видимо, это те в «элите администрации», кто не воспринимал ее всерьез», — написал Пушков.
Сенатор добавил, что именно этого хотел избежать американский президент Джо Байден — «зерна раскола». Политик отметил, что Харрис вызывает неприятие у многих демократов. По его мнению, это все на руку бывшему президенту США Дональду Трампу.
Камала Харрис — вице-президент США (на этом посту она первая женщина, а также первая афроамериканка и индоамериканка). Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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Дарья Осипова