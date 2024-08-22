Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер. Как ответит Москва?

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования Латвии к продлению вида на жительство (ВНЖ) для граждан России носят русофобский характер и нарушают международное право.
Она отметила, что усложнение процедуры, включая требование знания латышского языка и заполнение анкеты, касающейся отношения к специальной военной операции и Крыму, грубо попирает международные правовые нормы. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что эти требования противоречат Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международных площадках, но руководство Латвии, по её мнению, продолжает игнорировать мнения России и других членов международного сообщества.
Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на действия Латвии, и отметила, что уже принятые экономические меры ощутимо ударили по бюджету прибалтийской страны.
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Захарова подчеркнула, что эти требования противоречат Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международных площадках, но руководство Латвии, по её мнению, продолжает игнорировать мнения России и других членов международного сообщества.
Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на действия Латвии, и отметила, что уже принятые экономические меры ощутимо ударили по бюджету прибалтийской страны.
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Елена Перлова