Достижения.рф

Захарова: убийство американского активиста Кирка — страшное преступление

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство американского активиста Чарли Кирка страшным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.



По словам дипломата, исполнители преступления и причастные к нему должны быть найдены. При этом нельзя делать преждевременных выводов, так как пока нет понимания, кто мог это сделать.

«Должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление. Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие-то преждевременные выводы просто нельзя», — сказала Захарова.

Напомним, что активиста Чарли Кирка застрелили в эту среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он скончался в больнице от полученного ранения.

Читайте также:

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0