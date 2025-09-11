Захарова: убийство американского активиста Кирка — страшное преступление

11 сентября 2025, 14:59

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство американского активиста Чарли Кирка страшным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.





По словам дипломата, исполнители преступления и причастные к нему должны быть найдены. При этом нельзя делать преждевременных выводов, так как пока нет понимания, кто мог это сделать.





«Должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление. Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие-то преждевременные выводы просто нельзя», — сказала Захарова.