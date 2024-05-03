Захарова ответила на слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину, заявила, что он забыл сделать небольшое уточнение.
По её словам, он забыл добавить, что в отправке войск НАТО на Украину нет необходимости, поскольку «от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев».
Напомним, что глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что не согласен с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях, поскольку это обернётся «опасной эскалацией».
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Анастасия Чинкова