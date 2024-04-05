В Киеве детей отравили гуманитарным шоколадом с наркотиками

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew
В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками, пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу.
По уточнённым данным, в сладостях обнаружили каннабис и псилоцибицин.
Так, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами. У них было нарушено сознание, выявлены недомогания и сильная рвота. Младший ребёнок попал в реанимацию. Накануне они употребляли «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».
Ещё один ребёнок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином. У него было психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой.
В деле разбирается полиция.
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Так, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами. У них было нарушено сознание, выявлены недомогания и сильная рвота. Младший ребёнок попал в реанимацию. Накануне они употребляли «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».
В деле разбирается полиция.
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Алёна Самарева