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В Киеве детей отравили гуманитарным шоколадом с наркотиками

РБК-Украина: Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве
05 апреля 2024, 15:33
Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками, пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу.
По уточнённым данным, в сладостях обнаружили каннабис и псилоцибицин.

Так, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами. У них было нарушено сознание, выявлены недомогания и сильная рвота. Младший ребёнок попал в реанимацию. Накануне они употребляли «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».


Ещё один ребёнок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином. У него было психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой.

В деле разбирается полиция.

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#наркотики
#шоколад
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СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/zoka74

Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
На оперативных кадрах можно увидеть лежащий на земле нож. По информации правоохранительных органов, оружие может быть самодельным. Также на видео заметен автомобиль Toyota темного цвета, который, предположительно, может принадлежать преступнику.



Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#нападение
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Малофеев о Чибисе: Боец, на которых держится страна
05 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Илья Питалев

Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и отметил высокие профессиональные и личные его качества.
Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Это преступление не только против личности, но и против государства. Знаю Андрея Владимировича как деятельного главу региона и православного патриота. От всей души желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Он боец. На таких держится Россия», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Ранее в пресс-службе Чибиса сообщали о том, что подозреваемый уже допрашивается правоохранителями, а сам глава региона в реанимации.

«Андрей Чибис проводил встречу с жителями в Апатитах. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и совершил нападение, в результате чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас губернатор находится в операционной, нападавший задержан... Сейчас ведётся допрос», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.

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#преступление
#губернатор
#нападение
#дело
#ранение
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В подтопленном парке-приюте в Клину исключили угрозу для животных
05 апреля 2024, 15:21

Фото: паблик парка-приюта «Земля прайда» во «ВКонтакте»

Львов из парка-приюта «Земля прайда» в городском округе Клин временно переселили на территорию, не пострадавшую от подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
«В парке содержатся 17 львов, животные живут в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка. Эвакуировать львов не будут, угрозы для них нет. Людям также ничто не угрожает. Уровень воды в парке составляет максимум полметра, подтоплены 4 га», – рассказали ТАСС в главке.
Там заверили, что помощь от МЧС России не понадобится. Все работы проводят работники парка.

Ранее сообщалось, что парк-приют затопило из-за разлива реки Нудоли. В парке содержатся львы, сервалы, верблюды и другие экзотические животные, попавшие туда при разных обстоятельствах.

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#паводок
#наводнение
#подтопление
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#приют
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#московская область
#подмосковье
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В Венгрии не в курсе истории о контрабанде икон со взрывчаткой
РИА: Таможня Венгрии не обладает официальными данными об иконах со взрывчаткой
05 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/rarrarorro

Таможня Венгрии заявила, что не обладает официальной информацией по поводу истории о контрабанде икон со взрывчаткой, пишет РИА Новости.
«Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФСБ накрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны ЕС.

Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковных принадлежностей на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Товар шёл в РФ с Украины через несколько европейских стран, в том числе и Венгрию.

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#венгрия
#таможня
#икона
#теракт
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В подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию
05 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/rarrarorro

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в ангаре на территории одного из предприятий в селе Мамонтово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обнаружено 70 полимерных канистр с химическими жидкостями, кристаллическое вещество, лабораторное оборудование и упаковочные материалы. Часть вещества была отправлена на экспертизу, которая установила, что вещество содержит наркотик мефедрон общей массой около 14 килограммов. Экспертиза остального вещества будет проведена в ходе дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.
Полиции удалось задержать двух подозреваемых в организации наркопроизводства. Ими оказались местные жители, которые арендовали ангар в октябре 2023 года. Следствие установило, что задержанные синтезировали мефедрон, чтобы продавать его через тайники-закладки.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению» и оставили под стражей до окончания расследования.

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#богородский городской округ
#наркотики
#криминал
#полиция
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Рэпера Toxi$ обвиняют в пропаганде наркотиков
В треках рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков
05 апреля 2024, 14:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пропаганду наркотиков обнаружили в треках популярного рэп-исполнителя Toxi$. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Через месяц по данному факту состоится заседание в Невском районном суде.

Отмечается, что пропаганду обнаружили специалисты МВД и наркологической больницы. Они направили в суд материалы о творчестве 20-летнего рэпера.

При этом представитель музыканта заявил, что в треках отсутствует призыв к употреблению наркотических веществ. Он не признал вину в административном нарушении о пропаганде, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

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#наркотики
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#мвд
#суд
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В Ступине лесничие убрали с дороги поваленное дерево
05 апреля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сильный ветер повалили дерево на лесную дорогу рядом с посёлком Малюшкина Дача в городском округе Ступино, проезд от упавшего ствола освободили сотрудники лесной охраны филиала Мособллеса «Русский лес», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Поваленное на дорогу дерево лесничие заметили в ходе планового патрулирования. С помощью бензопилы лесничие распилили ствол и освободили проезд для транспортных средств», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе отметили, что подобные случаи происходят довольно часто, и подмосковные лесничие готовы к ним. Иногда о деревьях, перегородивших дорогу, сообщают местные жители, а иногда лесничие лично сталкиваются с последствиями стихии и сразу их устраняют.

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#дерево
#лес
#комлесхоз мо
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Более 680 приусадебных участков подтоплено талыми водами в Подмосковье
05 апреля 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В зонах подтопления паводковыми водами в Московской области находятся 682 приусадебных участка, пять мостов и 13 автодорог. Такими данными поделились в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники», – рассказали РИА Новости в чрезвычайном ведомстве.
Ранее сообщалось, что паводковые воды отрезали от транспортного сообщения два населённых пункта Московской области: Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревню Слобода в Рузском городском округе.

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#подтопление
#паводок
#половодье
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Суд вынес приговор девушке, «пощекотавшей» грудь монумента «Родина-мать»
Осквернившую «Родину-мать» девушку приговорили к 10 месяцам принудительных работ
05 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Самарского блогера, обвиняемую в надругательстве над монументом «Родина-мать», приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о 23-летней Алёне, которая прошлым летом опубликовала видео, на котором «щекотала» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Девушка успела покинуть Россию и уехать на Шри-Ланку, однако спустя полгода вернулась, и была задержана в аэропорту.

Прокуратура запросила приговорить девушку к тюремному заключению на 10 месяцев. Однако суд вынес приговор о наказании в виде 10-месячных исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

До вступления приговора законную силу Алёна будет находиться дома под подпиской о невыезде. До этого она находилась в СИЗО.

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#суд
#уголовное дело
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#блогер
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