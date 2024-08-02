Володин: Протесты в Венесуэле начались из-за поражения ставленника США

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Беспорядки в Венесуэле начались после того, как потерпел поражение на президентских выборах ставленник США. Вашингтон, следуя сложившейся практике, пытается дестабилизировать ситуацию в южноамериканской стране.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он написал, что Мадуро победил на выборах легитимно, хотя и с небольшим перевесом. Соединённые Штаты же играют по своим правилам, используя ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств. Это привычные методы американской внешней политики, отметил спикер Госдумы.
Беспорядки в Каракасе начались именно из-за того, что выборы завершились не с тем результатом, на который рассчитывал Вашингтон, подчеркнул Володин. Смысл политики США — в расширении сферы своего влияния. Когда в Венесуэле что-то пошло не по плану, были спровоцированы протесты, организованные прикормленной США оппозицией, заключил парламентарий.
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Александр Бойцов