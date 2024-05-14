Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснули слова Блинкена об условиях для выборов на Украине.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют. Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ей страшно представить, что это за «условия».
Она добавила, что Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Также Захарова задала риторический вопрос, уточняя, когда же на Украине мобилизуют последних детей под нацистские знамена Зеленского.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае.
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Она добавила, что Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Также Захарова задала риторический вопрос, уточняя, когда же на Украине мобилизуют последних детей под нацистские знамена Зеленского.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае.
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Алёна Самарева