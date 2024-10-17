Захарова в ответе Мерцу: «Ультиматум объявите жене»

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление лидера партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России, отметив, что Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно стремятся к прекращению огня на Украине.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова в интервью «Известиям».Ранее Мерц выступил в Бундестаге, раскритиковав канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины. Он отметил, что в первый же день пребывания на посту канцлера он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирное урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной целью для России. Кремль заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.
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Елена Перлова