Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада

Фото: сайт МИД РФ
Соглашения по безопасности, которые были подписаны Украиной со странами Запада, ничего не меняют по существу. Такое заявление с беседе с РИА Новости сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также Захарова добавила, что представители западных государств не воспринимают эти соглашения всерьёз, говоря о них как о пустых и необязательных. В качестве примера дипломат привела слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о том, что соглашение с Киевом «политическое и символическое», однако оно не имеет никакой юридической силы.
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Анастасия Чинкова