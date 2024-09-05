Путин рассказал о ситуации в Курской области

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Помимо этого, президент назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России спецоперации. Помимо этого, он охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты».
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в СВО на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, президент назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России спецоперации. Помимо этого, он охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты».
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в СВО на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова