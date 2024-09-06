Подполье: ВС России ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши

Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.