Подполье: ВС России ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши

Фото: istock/Vladimir Zapletin
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, удар произошел в три часа ночи в населенном пункте Малехов, который расположен близ Львова.
Он отметил, что на склады завозится техника и БК, которые прибывают из Польши. Помимо этого, подпольщик добавил, что иностранные наемники не пострадали в результате удара, потому что находились на территории близлежащих гостиниц.
По его словам, эти специалисты контролировали поступление грузов на склады и «распределение по военным базам».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что «прилетело» в «УВК Украина» — контейнерный терминал», — пояснил Лебедев.
Он отметил, что на склады завозится техника и БК, которые прибывают из Польши. Помимо этого, подпольщик добавил, что иностранные наемники не пострадали в результате удара, потому что находились на территории близлежащих гостиниц.
По его словам, эти специалисты контролировали поступление грузов на склады и «распределение по военным базам».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова