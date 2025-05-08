Владимир Зеленский
Иностранные лидеры, прибывшие в Москву на парад Победы, не сомневаются в террористической сущности Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.
Дипломат указала, что все заявления киевского режима, а именно, угрозы проведению парада, гостям и ветеранам имеют только одну квалификацию – терроризм и террористические угрозы. В этом, отметила Захарова, больше никто не сомневается.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Зеленский не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины». В связи с этим, Захарова назвала главу киевского режима настоящим террористическим чудищем, которое вращено на западные деньги.
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Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Зеленский не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины». В связи с этим, Захарова назвала главу киевского режима настоящим террористическим чудищем, которое вращено на западные деньги.
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Анастасия Чинкова