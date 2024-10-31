Захарова высказалась о высылке совершивших преступления украинцев в Швейцарии

Вице-президент США Камала Харрис – потенциальный кандидат в президенты страны от Демократической партии. Ее отрыв от экс-президента Дональда Трампа сократился до одного процента: 44% против 43%. Это следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного 29 октября. О биографии Харрис, ее политической карьере и фактах из жизни расскажет «Радио 1».