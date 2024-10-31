Захарова высказалась о высылке совершивших преступления украинцев в Швейцарии

Мария Захарова (сайт МИД РФ)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на территории Швейцарии.
По словам Захаровой, в Украину поигрались, сломали и бросили. Дипломат с сарказмом призвала европейцев «нести новую молодую демократию на растерзание золотого миллиарда».
Напомним, 31 октября, стало известно, что Берн впервые с начала специальной военной операции возобновил практику по депортации на родину украинцев, которые совершили преступление на швейцарской территории.
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