Захарова высказалась о заявлении Подоляка о несуществующей ракете «Орешник»

Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что оценила слова советника президента Украины Михаила Подряка о том, что ракеты «Орешник» не существует.
Она напомнила, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал ее наличие на вооружении у российских войск. Дипломат также отметила, что Киев на протяжении многих лет отрицал существование Крымского моста, а затем говорил о необходимости его разрушения.
21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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«Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» – добавила Захарова.
21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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Александр Климов