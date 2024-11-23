Захарова оценила высказывания МИД Франции об ударах по РФ

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Французская сторона добивает Украину своими высказываниями о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами по России, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — прокомментировала она.Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Киев может бить по России «в целях самообороны» при помощи французских ракет с дальним радиусом действия. При этом главный дипломат Франции не подтвердил использование Киевом вооружений.
Перед этим стало известно, какую роль в конфликте на Украине играет Великобритания. Выяснились подробности сентябрьских переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.
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Никита Кротов