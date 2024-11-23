На Украине спрогнозировали ближайшие дни ВСУ в зоне СВО

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Боевики ВСУ должны отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней, считает отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Свое мнение он изложил в личном YouTube-блоге.
«Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение», — пояснил эксперт.
Он добавил, у ВСУ должно быть понимание, что им нужно вывести матобеспечение и тяжелую технику, причем сделать это будет непросто, резюмировал офицер.
Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения пяти машин ВСУ в Харьковской области. Боевые действия на Украине продолжаются.
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Никита Кротов