Захарова вновь потребовала от Запада итоги расследования по делу Навального* и Скрипалей

21 сентября 2025, 19:10

Захарова: РФ требует у Запада итоги расследования по делу Навального* и Скрипалей

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вновь требует от стран Запада и их лабораторий предоставить результаты расследований по делу об отравлении Алексея Навального*, а также экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.