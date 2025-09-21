Захарова вновь потребовала от Запада итоги расследования по делу Навального* и Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вновь требует от стран Запада и их лабораторий предоставить результаты расследований по делу об отравлении Алексея Навального*, а также экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В своём Telegram-канале дипломат напомнила о затянувшемся молчании европейских структур. Она подчеркнула, что Россия требует абсолютно все имеющиеся документы по этим делам.
По словам Захаровой, отсутствие прозрачности по громким делам, которые стали основанием для антироссийских санкций, «подрывает доверие к европейским правовым механизмам и указывает на их политизированность».
Напомним, что в 2022 году Европейский союз ввёл санкции против восьми российских граждан, обвинив их в якобы причастности к «применению и распространению химического оружия». Основанием стало дело об отравлении Навального в 2020 году. Москва неоднократно отвергала эти обвинения и требовала предоставить доказательства, однако так и не получила ответов по существу.
