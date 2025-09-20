На табло украинского поезда появилась надпись «Слава России»
Неизвестные вывели на табло украинского поезда сообщение «Слава России». Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Состав следовал из Киева в закарпатский город Рахов.
«Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента в поезде. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — сказано в сообщении ведомства.Украинские правоохранители ещё не установили причастных к этому инциденту.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жёстко высмеяла языковой патруль из Украины. Речь идёт о случившемся конфликте, где украинка сделала замечание группе парней, которые общались между собой на русском языке.