«По-москальски будэте»: Захарова прокомментировала скандал из-за русского языка

Захарова жёстко высмеяла языковой патруль из Украины
Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в своём Telegram-канале на выяснение отношений из-за русского языка в одной из европейских стран.



Речь идёт о конфликте, где гражданка Украины сделала замечание группе молодых людей за то, что они общались между собой на русском языке. Захарова привела шутливый комментарий по этому поводу.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?», — пошутила дипломат.
Мария Владимировна таким образом прокомментировала поведение женщины, которая проявила излишнюю агрессию.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру обороны Литвы заняться собой, а не угрожать России.
