«По-москальски будэте»: Захарова прокомментировала скандал из-за русского языка

20 сентября 2025, 19:26

Захарова жёстко высмеяла языковой патруль из Украины

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в своём Telegram-канале на выяснение отношений из-за русского языка в одной из европейских стран.





Речь идёт о конфликте, где гражданка Украины сделала замечание группе молодых людей за то, что они общались между собой на русском языке. Захарова привела шутливый комментарий по этому поводу.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?», — пошутила дипломат.