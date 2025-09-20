«По-москальски будэте»: Захарова прокомментировала скандал из-за русского языка
Захарова жёстко высмеяла языковой патруль из Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в своём Telegram-канале на выяснение отношений из-за русского языка в одной из европейских стран.
Речь идёт о конфликте, где гражданка Украины сделала замечание группе молодых людей за то, что они общались между собой на русском языке. Захарова привела шутливый комментарий по этому поводу.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?», — пошутила дипломат.Мария Владимировна таким образом прокомментировала поведение женщины, которая проявила излишнюю агрессию.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру обороны Литвы заняться собой, а не угрожать России.